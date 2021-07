Natação: Gonçalo Sampaio vence os 4km na Póvoa de Lanhoso

O nadador famalicense Gonçalo Sampaio estreou-se em provas de Águas Abertas, com o primeiro lugar em elites, na distância de 4 Km, no Meeting da Goma, realizado na Barragem das Andorinhas, no passado sábado.

O treinador Pedro Faia dá os parabéns ao jovem nadador que, do seu ponto de vista, «será uma aposta nesta modalidade de águas abertas, visto ter bastante competência para este tipo de competição. É um exemplo de como em idade sénior é possível criar novos desafios e obter resultados de excelência!».