O Grupo Desportivo de Natação fechou a sua participação no Meeting de Felgueiras, na terceira posição, atrás do FC Porto, o vencedor, e do Sp. Braga, segundo classificado.

Nesta competição, Rodrigo Pereira bateu o recorde regional dos 100 metros mariposa. O nadador famalicense ficou, ainda, a escassos 6 centésimos do recorde nacional de 50 metros mariposa.