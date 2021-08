Natação: Afonso Silva é tri-campeão nacional

Afonso Silva, do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão, esteve em destaque nos Campeonatos Nacionais de Absolutos, disputados nas piscinas Olímpicas do Jamor, no passado fim de semana. Sagrou-se tri-campeão nacional nos 400 e 200 Estilos e 200 Livres e vice – campeão nacional aos 400 Livres.

Mafalda Mesquita sagrou-se vice-campeã nos 100 Costas e Tomás Costa conseguiu igual feito nos 200 Bruços. Por sua vez, Rodrigo Pereira foi bronze nos 200 Mariposa, tal como Tomás Costa nos 100 Bruços e Francisco Silva nos 100 Costas.

A estafeta de 4×100 Estilos, constituída pela Rita Soares, Tomás Costa, Rodrigo Pereira e Mafalda Mesquita, numa luta acérrima com a equipa da GesLoures, bateu o recorde nacional.

Daniela Lopes superou o recorde do clube nos 800 Livres, com a melhor marca da categoria júnior, com tempo de 9:09,73, a escassos 6 centésimos de segundo do pódio absoluto. Daniela Lopes conseguiu a segunda melhor marca da categoria júnior aos 400 Livres e aos 400 estilos.

Para além destes títulos, os nadadores famalicenses foram autores de outros excelentes desempenhos, com quase 100% de recordes pessoais e muitos nadadores classificaram-se entre os cinco primeiros nacionais.

O treinador Pedro Faia sente-se «muito orgulhoso» com estes desempenhos, assinalando «a competência e qualidade demonstradas, na procura constante dos resultados desportivos de excelência. Numa época extremamente difícil, repleta de obstáculos e necessária reinvenção de estratégias, sinto-me muito grato pelos nadadores acreditarem em nós e em conjunto sairmos vencedores». No entanto, a exigência é plena na equipa e Pedro Faia confere que «não estamos satisfeitos e somos cada vez mais ambiciosos, pelo que iremos continuar o nosso rumo e trabalhar para potenciar a qualidade da natação de Famalicão».