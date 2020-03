Na madrugada deste domingo, na cidade de Famalicão, a PSP deteve um homem, de 40 anos de idade, por desobediência. Momentos antes, o homem tinha sido notificado da inibição de condução, por um período de 12 horas, a qual desrespeitou.

No mesmo dia, na Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro, a PSP deteve um homem, de 26 anos, que conduzia alcoolizado. Ao ser submetido ao teste quantitativo do álcool acusou uma TAS de 1,37 g/l no sangue.