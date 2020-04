Não há peregrinação ao Santuário de Fátima

A habitual peregrinação a Fátima no dia 13 de maio foi cancelada devido à pandemia do covid-19. No entanto, as pessoas podem acompanhar as celebrações no Santuário, presididas pelo cardeal D. António Marto, e que serão transmitidas pela televisão e meios digitais.

Na noite de 12 de maio será recitado o terço com o lucernário; no dia 13 haverá missa internacional.

«O recinto do santuário estará vazio, mas não deserto. Ainda que separados fisicamente, estaremos todos aqui espiritualmente unidos como Igreja com Maria, de modo intenso, com o coração cheio de fé, disse D. António Marto.