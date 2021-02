Não há Carnaval e a Páscoa «será diferente», promete António Costa

Depois da reunião do Conselho de Ministros, o Governo está a apresentar as medidas a adotar ao abrigo do estado de emergência, que foi renovado até 1 de março.

O primeiro-ministro avançou que não haverá festejos de Carnaval, enquanto que a Páscoa, que se celebra a 4 de abril, «será seguramente diferente», mantendo um regime de confinamento semelhante ao que está em vigor, prometeu António Costa.

Recorde-se que o primeiro-ministro anunciou esta tarde que as atuais medidas de confinamento são para ser mantidas durante os próximos 15 dias, tendo avançado a possibilidade da sua continuidade até final do mês de março.