Nadadores salvadores evitaram, na tarde desta quarta-feira, uma tragédia na praia da Azurara, em Vila do Conde.

Duas jovens, que estavam no mar desta praia não vigiada, cerca das 16h00, ficaram em apuros depois de serem arrastadas pela corrente. Valeu a atenção de um grupo de nadadores da praia vizinha que rapidamente entrou no mar e resgatou as raparigas.

As jovens foram encaminhadas para uma unidade hospitalar.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.