Foi detido esta terça-feira o homem que foi filmado a agredir o pai, um idoso de 90 anos, em plena via pública.

As imagens, registadas na zona de Alcobaça, região de Leiria, correram as redes e as autoridades já se encontravam a acompanhar o caso.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, o autor das agressões foi agora detido pela polícia.

Por se tratar de um crime público, a vitima não necessitava de apresentar queixa para o caso ser investigado e levado a julgamento.