Na última noite GNR acabou com festas em Lagos, Portimão e Comporta

A GNR fez cessar uma festa privada que decorria com cerca de 40 pessoas na Comporta, concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), em infração às regras definidas para o combate à pandemia da covid-19, revelou hoje aquela força de segurança.

No sul do país, as autoridades acabaram com outras duas festas ilegais. Elas estavam a acontecer na rua e esplanadas, em Lagos e Portimão.

Num dos casos havia até música ao vivo. Neste último a GNR procedeu à identificação do proprietário do estabelecimento e recordaram-no que não é permitido o ajuntamento superior a 20 pessoas, tendo em conta as normas em vigor.