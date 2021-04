N206 : Jorge Paulo Oliveira questiona ministro sobre conjunto de obras a serem realizadas

Na sequência de notícias recentes, dando conta de a intenção da Infraestruturas de Portugal avançar com a construção de uma rotunda no entroncamento de acesso à A7, a partir da N206, na freguesia de Vermoim, com o objetivo de reduzir a sinistralidade rodoviária naquela zona, Jorge Paulo Oliveira recuperou o Voto de Recomendação aprovado pela Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, para interpelar o Ministro das Infraestruturas e Habitação.

O Deputado social democrata reforçou a necessidade de se implementar medidas de acalmia de tráfego no troço da N206 entre Famalicão/Joane, dada a ocupação urbana contínua dos dois lados da via, com comércios e serviços, circunstância que potencia um elevado índice, confirmado, de sinistralidade.

O famalicense solicitou ainda ao Ministro Pedro Nuno Santos que esclareça qual a atenção que foi dispensada ao Voto de Recomendação da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão, a 25 de novembro de 2016.

Jorge Paulo Oliveira pede igualmente ao Ministro das Infraestruturas e Habitação que informe em concreto quais são as outras intervenções estudadas e eventualmente já projetadas no sentido de introduzir correções de forma a tornar aquela via mais fluida e segura para todos aqueles que nela circulem.