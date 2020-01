Uma colisão entre um veículo ligeiro e uma mota provocou, na tarde desta sexta-feira, ferimentos na condutora do motociclo.

O acidente aconteceu cerca das 14h00, na Avenida João XXI, na freguesia de Vermoim, em Vila Nova de Famalicão.

Para o local foram chamados os Bombeiros Voluntários Famalicenses e Famalicão que socorreram a vítima.

O ferido foi transportado para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.