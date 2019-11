O trânsito na Avenida Portas do Minho (N14), na vila de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, encontra-se condicionado, devido a um incidente com um camião que contornava uma das novas rotundas daquela via.

Por razões ainda desconhecidas, o reboque do camião virou enquanto este contornava a rotunda, obrigando agora a um desvio de todas as viaturas que ali circulam

No local, a controlar a fluidez do trânsito, encontra-se a GNR.

Não há registo de feridos.