N-INVEST promove seminário em Famalicão

O projeto Oferta Qualificada, Diferenciadora e Facilitadora na Captação de Novos Investimentos, N-INVEST, promovido pela Associação Empresarial de Portugal (AEP), escolheu a cidade de Vila Nova de Famalicão para encerrar o roadshow de oito seminários que tem vindo a promover, um pouco por toda a região Norte, de apresentação e divulgação dos seus resultados.

A sessão no concelho famalicense acontece já na próxima terça-feira, 18 de junho, a partir das 09h00, na Casa das Artes de Famalicão.

É convidada a participar neste seminário toda a comunidade que direta ou indiretamente beneficia, ou poderá beneficiar, do projeto e seus principais outputs, associados ao mapeamento e caraterização da região Norte em termos de oferta de espaços de acolhimento empresarial, tais como a plataforma eletrónica (www.n-investportugal.pt), o observatório, o gabinete de apoio ao investidor, entre outros.

As inscrições são gratuitas e decorrem online através do site da AEP, emwww.aeportugal.pt/pt/eventos/.

O projeto Oferta Qualificada, Diferenciadora e Facilitadora na Captação de Novos Investimentos, N-INVEST, foi lançado em maio de 2018 com o objetivo de aumentar a competitividade e captação de investimento na região Norte, através do apoio à gestão de áreas empresariais e serviços de acompanhamento personalizado para investidores nacionais e internacionais, numa lógica “one stop shop”.

Promovido pela AEP, em cooperação com os principais atores, públicos e privados, o projeto N-INVEST é cofinanciado pelo Norte 2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

PROGRAMA

09:00 Welcome Coffee

09:30 Abertura da Sessão

09:40 PAINEL I: Contexto da promoção e do acolhimento empresarial do Ave

10:45 PAINEL II: As áreas empresariais como vetor de competitividade territorial e empresarial – a importância de uma oferta qualificada

11:50 Fatores críticos de competitividade empresarial – custos e facilitadores de contexto

12:15 Perguntas e respostas

12:45 Encerramento

Vila Nova de Famalicão, 14 de junho de 2019