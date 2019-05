MYMACHINE: AS MÁQUINAS SONHADAS PELAS CRIANÇAS

Está concluído mais um projeto MyMachine e o resultado pode ser visto até ao dia 5 de junho, no espaço dos Serviços Educativos do Parque da Devesa.

Pode ver na exposição uma máquina para limpar o quadro; uma máquina distribuidora de leite; uma máquina das coisas perdidas; uma caixa de música; uma máquina mensageiro; uma máquina desinfetadora; e uma máquina da escala de utilização do campo de jogos.

Este projeto tem vindo a ter uma adesão crescente e tem notabilizado Vila Nova de Famalicão entre os parceiros nacionais e internacionais.

Processa-se da seguinte maneira: as crianças do 1º Ciclo pensam num problema do seu dia a dia e numa máquina que ajude a resolvê-lo. Desenham essa máquina. O desenho é entregue à Universidade Lusíada que, através dos seus alunos de Design e Engenharia, elaboram as características técnicas. Depois, os alunos do ensino profissional dão corpo ao projetado. As crianças acompanham e validam todos os passos.

No final, a máquina é o resultado de um conjunto alargado de pessoas e todos retiram do mesmo aprendizagens e resultados.

Na passada segunda-feira, foi o dia de as crianças verem o resultado das suas ideias. A acompanhar as crianças esteve o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.