Música, teatro, dança, cinema e arte no Parque da Devesa

A segunda edição do Germinal traz a Famalicão música, teatro, dança, cinema e arte. O Germinal é uma proposta da Companhia Cão Danado, desenvolvida em articulação com o Município de Famalicão.

Centrado no Parque da Devesa, o programa apresenta 40 propostas artísticas, com 30 artistas nacionais e internacionais.

O programa começou no dia 21 de agosto, com uma semana dedicada à formação. Mas as criações originais arrancam no dia 31 de agosto, às 17 horas, com Broken Bells, Peter Jacquemy e Sofia Kakouri. Pelas 17h30, peça de vídeo-dança “Histórias de além terra – o imenso desconhecido que nos rodeia”, com Leonor Keil. A projeção será seguida de uma conversa com os autores e parceiros deste projeto. Às 21 horas, Concertos Germinal com Gasper Piano. Concerto a solo do músico e compositor esloveno. Pelas 21h45 Rodrigo Amado Quartet. O saxofonista atua na concha acústica do Parque da Devesa, com o guitarrista Flak, o contrabaixista Hernani Faustino e o baterista Jorge Queijo.

No dia 1 de setembro, às 17 horas, conversa com o diretor e ator José da Silva; às 19 horas, Pascal Luneau apresenta o filme de Clips de Ator, realizado no Germinal de 2018; às 20 horas, conversa com Patrícia Barbosa, Inês Castanheira e Pedro Barbosa.

A programação prossegue até dia 7 de setembro.