Música: Morreu fundador da banda UB40

Astro, um dos fundadores da banda reconhecida internacionalmente UB40, morreu nas últimas horas.

A notícia foi avançada pela própria banda numa publicação que fez na rede social twitter.

De acordo com a imprensa internacional, Astro morreu devido a complicações de saúde provocadas por uma doença que havia descoberto há relativamente pouco tempo.

O artista fez parte dos UB40 durante 30 anos.

RIP ASTRO

We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.

Our sincere condolences to his family

UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k

— UB40 (@UB40OFFICIAL) November 6, 2021