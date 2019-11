Museus fechados na terça-feira

A realização do IV Encontro da Rede de Museus de Famalicão obriga a que o Museu Bernardino Machado, a Casa Museu Soledade Malvar, o Museu da Indústria Têxtil e o Museu de Arte Sacra da Capela da Lapa encerrem ao público no dia 26 de novembro (terça-feira), a partir das 12 horas.

O que é um Museu no Século XXI? Quais são os seus desafios? O que procura o seu público? Como responde às demandas da contemporaneidade, da tecnologia, da globalização? – são algumas das questões a que a Rede de Museus de Vila Nova de Famalicão pretende dar resposta no decorrer do IV Encontro da Rede, que decorre no Museu Ferroviário de Lousado.