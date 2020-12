Museus de Famalicão distinguidos pela Associação Portuguesa de Museologia

A APOM – Associação Portuguesa de Museologia – distinguiu, esta quinta-feira, a Rede de Museus de VN Famalicão com a Menção Honrosa na categoria Informação Turística, pelo Roteiro Famalicão Turismo Industrial que agrega os museus da Indústria Têxtil da Bacia do Ave, do Automóvel e o Museu Nacional Ferroviário – Núcleo de Lousado.

Na mesma cerimónia, realizada online, a Fundação Cupertino de Miranda recebeu dois prémios. O Prémio Incorporação pelo conjunto de 47 obras de Isabel Meyrelles e o Prémio Catálogo com a publicação “Cruzeiro Seixas – Ao longo do longo caminho”.

