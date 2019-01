Museu Bernardino Machado promove ciclo de conferências

O novo ciclo de conferências do Museu Bernardino Machado é sobre as relações entre Portugal e o Brasil na I República (1910-1926). Começa no dia 25 de janeiro, pelas 21h30, com o debate sobre o tema: “Lei fundamental brasileira e a Constituição Portuguesa de 1911”. O conferencista é o professor catedrático Paulo Ferreira da Cunha.

Neste âmbito, estão já agendadas nove conferências com a participação de investigadores e académicos especialistas na temática. Os encontros, de entrada livre, vão decorrer nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro, outubro e novembro, habitualmente às sextas-feiras, pelas 21h30, no Museu Bernardino Machado, situado na rua Adriano Pinto Basto, na cidade famalicense.

Para o coordenador científico do Museu Bernardino Machado, Norberto Cunha, o tema deste novo ciclo de conferências é de grande pertinência. «Há muito que sabemos que a “identidade” do nosso país se fez de fora para dentro, ou seja, foram os Descobrimentos que acabaram por configurar e dar unidade ôntica (língua, usos, costumes, história, etc.) a esta região da “Hispânia”. E neste processo, o Brasil foi fundamental, não apenas por via dos milhares de emigrantes que o “aportuguesaram”, mas pelas riquezas imensas que fluíram para Portugal e aqui vicejaram (pelas remessas dos emigrantes e dos “brasileiros” de torna viagem, por exemplo), que alteraram a paisagem urbana e rural do país e contribuíram, decisivamente, para a sua modernização», referiu