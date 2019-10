A Câmara Municipal de Famalicão prepara a instalação do Museu da Indústria Têxtil em Riba de Ave. Uma ambição antiga dos ribadavenses e que, na opinião do vereador da Cultura, é o processo lógico. «Para nós, faz sentido Riba de Ave, uma vez que o berço da indústria têxtil foi aqui, com Narciso Ferreira».

Leonel Rocha prestou estas declarações no âmbito da inauguração da Casa da Memória, um projeto da Fundação Narciso Ferreira de Riba de Ave.

Em declarações ao Cidade Hoje, o vereador da Cultura lembrou que o Museu da Indústria Têxtil do Ave está em instalações provisórias, num pavilhão em Calendário.

O objetivo do município é colocá-lo numa das antigas fábricas Narciso Ferreira.

Os espaços pertencem à massa falida, em resultado de um processo de insolvência. A autarquia pretende chegar a acordo de compra por um preço «aceitável».

Segundo o vereador Leonel Rocha, este é um processo em fase preliminar, porque o projeto tem que ser elaborado em função das instalações que ainda não estão adquiridas.

Imagem: Tiago Carvalho