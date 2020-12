Município de Famalicão reconhecido com bandeira verde ECOXXI

Pelo quarto ano consecutivo, o município de Famalicão foi reconhecido com a Bandeira Verde ECOXXI por causa das práticas de sustentabilidade ambiental, social e económica.

A análise dos peritos, que têm em conta mais de vinte indicadores, é da responsabilidade da Associação Bandeira Azul da Europa. Além dos indicadores relacionados com a mobilidade sustentável; cooperação com a sociedade civil; cidadania, participação e governança, entre outros; pela primeira vez foram tidos em conta indicadores específicos relacionados com as alterações climáticas, saúde e bem-estar.

Uma das iniciativas municipais transversais aos vários indicadores é a plantação de 25 mil árvores até 2025. Trata-se de um projeto famalicense que envolve toda a sociedade, em ações de sensibilização e participação cívica, para a promoção da floresta autóctone. Neste momento, já foram plantadas quase 21.500 árvores no âmbito deste projeto.

Para o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, «a atribuição deste galardão representa um reconhecimento público a Vila Nova de Famalicão pelo trabalho desenvolvido em prol de um ambiente saudável». Para o autarca é «um orgulho, mas é também uma responsabilidade que nos motiva para continuarmos a trabalhar em prol de um território mais amigo do ambiente, mais verde e com mais qualidade de vida para todos, principalmente para as gerações vindouras».