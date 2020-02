Município de Famalicão paga medicamentos aos famalicenses

A Câmara Municipal vai pagar medicação a famílias famalicenses com carências económicas.

Na reunião do executivo municipal desta quinta-feira, foi autorizado um protocolo com a Associação Dignitude e outro com o Centro Hospitalar do Médio Ave, até ao montante de 150 mil euros por um ano.

A vereadora da Saúde Pública, Sofia Fernandes, explica que os serviços sociais municipais vão sinalizar as pessoas que, por razões económicas, precisam deste tipo de apoio.

A Associação Dignitude fará a entrega dos medicamentos por via das farmácias aderentes; enquanto o Centro Hospitalar do Médio Ave vai prestar igual serviço, mas apenas aos utentes de saúde mental.