Município de Famalicão estabelece protocolo com Universidade Católica Portuguesa

O município de Famalicão assinou, esta quinta-feira, dia 4 de março, um protocolo com o Centro Regional de Braga da Universidade Católica Portuguesa (CRBr-UCP), que visa estreitar relações institucionais, fortalecer laços de cooperação e partilhar conhecimento.

A cerimónia de assinatura do protocolo teve lugar nos Paços do Concelho e foi ratificado pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, e pelo Pró-Reitor e presidente do CRBr-UCP, João Manuel Duque.

À Universidade compete, por meio do seu projeto educativo e da sua oferta formativa nas diferentes áreas, cooperar com a Câmara Municipal de Famalicão no desenvolvimento de eventuais projetos, cursos livres, estudos e/ou trabalhos decorrentes das atividades letivas relacionadas com a sua oferta formativa e na realização, concretização ou divulgação de ações, estudos ou trabalhos de interesse mútuo e/ou especialidade das partes.

Por seu turno, o município de Vila Nova de Famalicão compromete-se a acolher estágios, a facilitar informação que considere pertinente para a realização de projetos, estudos científicos e/ou trabalhos académicos, na realização e publicação de estudos científicos e/ou trabalhos académicos e na divulgação da oferta formativa do CRBr-UCP.

Segundo o vereador da Educação, Leonel Rocha, este protocolo resulta de um trabalho estruturado entre o Município e as universidades, de uma forma geral, que visa alcançar uma «maior eficácia nos objetivos, concretamente, na validação empírica do trabalho que está já a ser realizado». No fundo, Leonel Rocha aponta que se pretende, «ajudar os famalicenses nas áreas específicas de cada instituição universitária».