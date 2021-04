Município de Famalicão esclarece: limpeza das Bétulas foi uma ação de rotina pela saúde pública

A Câmara Municipal Vila Nova de Famalicão procedeu, esta quinta-feira, à limpeza dos espaços exteriores da Urbanização das Bétulas, junto à Estação da CP.

Foram retiradas toneladas de lixo, entre restos de eletrodomésticos, veículos automóveis e lixo indiferenciado.

O presidente de Câmara, Paulo Cunha, explicou que se tratou de uma ação de rotina para limpeza do espaço, porque estava em causa a saúde pública.

O autarca garante que esta ação não é um estigma contra a etnia cigana, afirma que também pode acontecer noutros locais, com outras comunidades. «Não temos uma varinha mágica que consiga, com a eficácia que desejaríamos, que as pessoas mudem os seus comportamentos», realça o edil famalicense.

Paulo Cunha informou que outras medidas vão ser tomadas no espaço junto à Urbanização das Bétulas. Além das ações pedagógicas, a Câmara tem um plano de intervenção na zona envolvente ao complexo habitacional, que poderá passar pelo encerramento de uma rua paralela e sem saída e pelo embelezamento do espaço público.