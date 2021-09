Município de Famalicão é o terceiro mais transparente do país

O município de Vila Nova de Famalicão é o terceiro mais transparente entre os 50 maiores (em termos de população) de Portugal. Lidera o ranking, o município de Braga, sendo que na segunda posição encontra-se Leiria.

A análise e resultados são da Dyntra, uma organização internacional colaborativa sem fins lucrativos que tem como um dos seus objetivos promover a transparência das administrações públicas municipais, regionais ou estatais.

A Câmara de Braga cumpriu 64,03% dos indicadores definidos pela Dyntra. Famalicão aparece com 53,24% dos indicadores positivos. São avaliados parâmetros como a transparência municipal, participação e colaboração dos cidadãos, transparência económico-financeira, contratos, convenções e subvenções, urbanismo e obras públicas.

Entre os concelhos vizinhos, Guimarães é o 8.º, Vila do Conde 14.º, Santo Tirso aparece na 18.ª posição, Póvoa de Varzim no 28.º lugar e Barcelos no 47.º.