Município cria bolsa de voluntários para o combate ao covid-19

A Câmara Municipal de Famalicão criou uma bolsa de voluntários para atender às necessidades das pessoas mais vulneráveis neste combate ao Covid-19.

Quem estiver disponível deve fazer a sua inscrição no site do Banco de Voluntariado de Vila Nova de Famalicão, disponível em http://voluntariado.famalicao.pt. Deve indicar as tarefas que está habilitado e disponível para fazer.

O objetivo desta bolsa é criar respostas em diversas frentes, nomeadamente a cidadãos institucionalizados, a seniores e a portadores de deficiência. Estão incluídos também cidadãos com infeção pelo covid-19.

O que se pede a estes voluntários é que façam compras de primeira necessidade como medicamentos e bens alimentares e os entreguem nas residências das pessoas. Que possam fazer também a ponte entre os utentes e as unidades de saúde para obtenção de receitas. Estão, também, incluídas tarefas de limpeza e higienização de espaços, assim como acolhimento de animais de companhia.

O presidente da Câmara tem elevadas expectativas nesta medida porque reconhece que «Famalicão é um concelho solidário e temos cidadãos com grande responsabilidade social, que estão sempre disponíveis para ajudar, principalmente em momentos como estes que vivemos». Paulo Cunha adianta que o município já recebeu contactos de pessoas disponíveis para ajudar.

Esta bolsa de voluntários Covid-19 insere-se no Banco Municipal de Voluntariado que foi criado em 2008, tendo como entidade coordenadora a Câmara Municipal de Famalicão.