Mundos de Vida promove a Maior Caminhada do Pijama do Mundo

No dia 2 de junho, Matosinhos acolhe a Maior Caminhada do Pijama do Mundo, uma iniciativa organizada pela associação Mundos de Vida, instituição de Lousado, em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos e a Matosinhos Sport.

Esta iniciativa está associada à Missão Pijama e à campanha anual “Procuram-se Abraços” que a Mundos de Vida realiza nos distritos de Braga e do Porto para encontrar novas famílias de acolhimento de crianças.

A Maior Caminhada do Pijama do Mundo pretende alertar, no ano em que se comemora os 30 anos da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, para a causa “Uma criança tem direito a crescer numa família”.

Sediada em Lousado, a Mundos de Vida já desenvolve a sua ação em doze municípios do Norte do país, designadamente, dos distritos de Braga e Porto.

Em Portugal, mais de 8 mil crianças vivem em instituições, separadas dos seus pais, sendo que cerca de 5% apenas, vive em famílias de acolhimento. Uma realidade muito diferente da de outros países europeus como Espanha ou Inglaterra, onde a grande maioria dessas crianças vive com famílias de acolhimento.

Com a Maior Caminhada do Pijama do Mundo pretende-se alertar a sociedade para esta realidade procurando sensibilizar para a importância do acolhimento familiar.

Este evento de cariz solidário dirige-se especialmente às famílias e decorrerá no dia 2 de junho, a partir das 10 horas, na Marginal de Leça da Palmeira, em Matosinhos, com partida e chegada no parque de estacionamento da Praia do Aterro. Todos os participantes inscritos recebem o kit da caminhada (saco, boné, fita e água).