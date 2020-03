Multi-infetados no Centro Social de Bairro

Os utentes e funcionários do Centro Social de Bairro estão atualmente confinados ao espaço, como medida preventiva depois de detetados vários casos de infeção pelo novo coronavírus. Por enquanto, as autoridades de saúde não confirmam número preciso de infetados. As famílias estão, entretanto, a ser contactadas.

Esta situação está a ser acompanhada pela Delegada de Saúde e pelos serviços municipais, que aguardam os resultados dos testes para procederem em conformidade.

Este é já o segundo caso de infetados numa unidade de apoio a idosos, depois da situação verificada na Residência Pratinha, em Cavalões, com registos de 32 infetados.