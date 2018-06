Mulheres Social Democratas homenageiam Edna Cardoso

O Movimento Mulheres Social Democratas de Famalicão vai prestar homenagem a título póstumo à famalicense Edna Cardoso com uma iniciativa de reconhecimento público agendada para a próxima sexta-feira, dia 22 de junho, pelas 21h00, na sede do Partido Social Democrata de Vila Nova de Famalicão, e através do exemplo desta destacada militante e autarca do partido estende-se a homenagem a todas as mulheres eleitas nas autárquicas de 2017 para a presidência dos órgãos executivos e deliberativos nas freguesias, bem como as eleitas para a Câmara e Assembleia Municipal.

Edna Cardoso (1949-2011) foi uma das protagonistas da história local e da vida política famalicense nas última décadas do séc. XX e primeira década do séc. XXI, cujas convicções firmes contribuíram de forma marcante para a solidez do trabalho do PSD de Vila Nova de Famalicão. Mulher de causas, de capacidade de trabalho e muito participativa na vida política e associativa famalicense, Edna Cardoso esteve também fortemente ligada ao sindicalismo, com desempenho de diversos cargos dirigentes no Sindicato dos Professores da Zona Norte, e ao jornalismo, tendo ocupado o cargo de diretora do Jornal Cidade Hoje durante vários anos.

“A homenagem póstuma que pretendemos prestar à saudosa mulher, mãe, esposa, docente, sindicalista, militante e autarca, ficará na memória de todos os famalicenses e permanentemente na sede do nosso Partido através de uma placa de homenagem a descerrar no dia a sessão”, revela a coordenadora do movimento, Maria Manuela Martins.

Falando num ato de justiça para com “uma mulher de causas”, Maria Manuela Martins posiciona a iniciativa também como importante para o futuro. “Pretende-se suscitar entre os participantes a partilha de experiências já vividas por mulheres autarcas e sobre perspetivas futuras e, também, provocar uma maior participação de mulheres na vida política.