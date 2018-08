Mulher fica sem uma mão em acidente de trabalho

Uma trabalhadora de uma indústria alimentar de Jesufrei viu a sua mão amputada, na manhã deste sábado, na sequência de um acidente de trabalho.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, o acidente deu-se no momento em que a mulher, de 50 anos, ficou com a mão presa numa máquina com a qual era habitual trabalhar.

O socorro foi prestado no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e a VMER de Famalicão, a vítima foi transportada momentos mais tarde para o Hospital de Braga.

No local também esteve a GNR.