MULHER FERIDA DEPOIS DE LEVAR COM CADEIRA NA CABEÇA NO ACADÉMICA 1 – 1 FAMALICÃO

Desentendimentos entre dirigentes e jogadores, uma invasão de campo, e a escolta de adeptos da equipa visitante, marcaram o Académica 1 – 1 Famalicão da 15ª jornada da II liga, disputado na tarde deste domingo no Estádio Cidade de Coimbra.

No meio da confusão, uma adepta do Futebol Clube de Famalicão ficou com ferimentos na cabeça, depois de levar com uma cadeira atirada por adeptos do Académica. A mulher foi assitida no local pela Cruz Vermelha.



Imagem: Tony Dias (O Jogo)