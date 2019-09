A mulher da imagem, natural de Barcelos, foi vista pela última vez durante das festas de Feiras Novas, no centro de Ponte de Lima, no passado domingo.

A idosa de 70 anos sofre de Alzheimer e isso é um fator de preocupação acrescida para a família. De acordo com o filho, Antero Sá, Felicidade estava com o marido e enquanto este falava com um comerciante ela terá desaparecido na multidão.

A minha mãe naquele dia vestia calças verdes, uma blusa azul floreada, tinha chinelos, chapéu preto e uma mala de mão de preta. Não tinha telemóvel e, pela doença que tem, não é capaz de se lembrar do próprio nome.

Se tiver alguma informação sobre o paradeiro da mulher entre em contacto com o número 925 748 989 ou ligue para as autoridades.