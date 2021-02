O movimento “Rua Vieira”, que surgiu com o intuito de demonstrar desagrado com atual situação da equipa de futebol do Benfica e da liderança da Direção também passou por Famalicão

Durante uma das últimas noites foram espalhadas por freguesias como Pedome, Oliveira Sta Maria e S.Mateus imagens com aquela que é a marca do movimento, a expressão “Rua Vi€ira”.