Movimento da Póvoa de Varzim solidário com a AFPAD

A AFPAD – Associação Famalicense de Prevenção e Apoio à Deficiência recebeu equipamentos de proteção individual do movimento “Contra o Covid, Marchar, Marchar”, criado pela Liga dos Amigos do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde e pela Formaterapia, instituição da área da saúde e formação.

Liderado por Francisco Neto, o movimento conta com a solidariedade de cidadãos, empresas e entidades, para, depois, ajudar instituições com donativos e materiais.

O Movimento “Contra o Covid, Marchar, Marchar” entregou 4500 equipamentos de proteção individual a 14 instituições de solidariedade da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Santo Tirso, Trofa e Famalicão.

No total, foram entregues 3049 máscaras cirúrgicas, 12 máscaras bico de pato, 1400 luvas de nitrilo, 50 viseiras, 6 embalagens de álcool-gel antissético e 5 óculos de proteção.

Este movimento continua recetivo a donativos de cidadãos ou empresas que estejam solidários com esta causa.