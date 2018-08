“Move-te” pôs mais de quatro mil pessoas a mexer

Mais de 4 mil pessoas aceitaram o desafio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e começaram o verão da melhor forma, praticando exercício físico e participando nas aulas do projeto Move-te.

O programa desportivo, promovido pela autarquia famalicense em parceria com cerca de 30 instituições desportivas e ginásios do concelho, terminou esta terça-feira, 31 de julho, depois de um mês inteiro de muita atividade física, com 60 horas de exercício físico ao ar livre com acompanhamento de professores habilitados, entrada livre e para todas as idades.

O Move-te cresce de ano para ano e isso é algo que deixa o presidente da autarquia muito satisfeito. “Fico muito agradado por ver que os famalicenses voltaram a responder positivamente ao desafio que lhes lançamos, sobretudo por se tratar de um projeto que tem como fim maior o bem estar físico e mental da nossa comunidade”, disse Paulo Cunha.

Recorde-se que o Move-te decorreu em oito espaços do concelho, no Parque Devesa e nas Piscinas Municipais, em Famalicão, no Parque do Quinteiro, em Oliveira S. Mateus, na Sede da União das Freguesias de Seide, na Avenida do Rio Veirão, em Ribeirão, no parque da Ribeira, em Joane, na Praça de Santa Marinha, em Mogege, no Parque da Corredoura, na União das Freguesias de Ruivães e Novais.

Pilates, Zumba, Hip Hop, Crossfit, Yoga e Hidroginástica foram apenas alguns exemplos das cerca de 25 modalidades que preencheram o calendário deste ano do projeto.