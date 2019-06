“Move-te” em mais de 60 aulas de desporto

De 17 de junho a 14 de julho, há mais de 60 aulas de exercício físico acompanhado ao ar livre, com cerca de 25 atividades desportivas para todas as idades e condições físicas, incluindo dance kids para os mais novos e mommy fit pré-parto para grávidas. A edição deste ano do “Move-te”, programa promovido pelo município em parceria com cerca de 30 instituições desportivas do concelho, proporciona desporto gratuito com acompanhamento de professores habilitados.

A iniciativa conta com horários diferenciados e vai percorrer 12 espaços públicos, chegando a mais freguesias e a mais famalicenses, do que no ano anterior. O objetivo é, como confere o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, «envolver o máximo de pessoas nesta atividade tão saudável, divertida e de grande confraternização». As aulas decorrem no Parque da Devesa, Praça D. Maria II e Piscinas Municipais (Vila Nova de Famalicão); no Parque do Quinteiro, em Oliveira S. Mateus; sede da Junta de Freguesia de Seide; Avenida do Rio Veirão, em Ribeirão; Parque da Ribeira, em Joane; Praça de Santa Marinha, em Mogege; no Parque do Ruivanense Atlético Clube e no Parque da Corredoura, em Novais; no Parque de Lazer da Carreira e no Largo da Nossa Senhora do Amparo, em Vermoim.

Pilates, Zumba, Hip Hop, Crossfit, Yoga, Hidroginástica são alguns exemplos das cerca de duas dezenas e meia de modalidades que preenchem o calendário quase diário.