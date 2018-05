Mouquim cresceu e está de parabéns

Paulo Cunha manifestou esta quarta feira o seu “enorme agrado” por perceber que a cada dia que passa o concelho de Vila Nova de Famalicão “está mais coeso e unido”. O presidente da Câmara Municipal falava, na sessão solene do Dia da Freguesia de Mouquim, uma das mais antigas do município famalicense.

As celebrações tiveram lugar na sede da Junta de Freguesia, numa noite de festa que serviu também para recordar o trabalho feito, ao longo dos últimos anos, nesta comunidade.

“Acho que é consensual que em Mouquim se tem criado condições para que se viva melhor. Temos uma boa escola, associações e cidadãos empenhados (…) Há muitas obras que são importantes, mas mais importante do que as obras físicas, que não deixam de ser necessárias, é fazer com que nós, enquanto comunidade, possamos crescer”, disse o edil, acrescentando que esse “é um trabalho que depende de todos”.

O autarca de freguesia, Carlos Alberto Fernandes, enalteceu o trabalho e o espírito de entreajuda existente entre as várias forças vivas de Mouquim.

Refira-se que a freguesia de Mouquim é uma das mais antigas do concelho, sendo que as suas origens remontam ao ano de 1238, nos alvores da atribuição do foral a Vila Nova de Famalicão, em 1205.

As comemorações continuam este fim-de-semana, com a realização da quarta Mostra Associativa da freguesia, nos dias 19 e 20 de maio, no Largo da Junta.