Um homem ficou com ferimentos considerados graves, na noite deste sábado, na sequência do despiste da mota que conduzia, na Avenida Santiago de Gavião, na freguesia de Gavião, em Vila Nova de Famalicão.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses e pela equipa da VMER da unidade Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. Foi transportada para o Hospital de Braga.