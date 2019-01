A mortalidade infantil em Portugal aumentou no ano passado 26 por cento. Dados da Direção-Geral da Saúde divulgados pelo jornal Correio da Manhã revelam que em 2018 morreram 289 crianças com menos de um ano. É o valor mais elevado dos últimos cinco anos.

Ainda é cedo para avançar com uma justificação para este aumento, embora seja um dos indicadores que permite avaliar a qualidade dos cuidados de saúde e as condições socioeconómicas do país.