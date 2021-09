Morreu o ator Igor Sampaio

Morreu esta sexta-feira o ator Igor Sampaio, conhecido da maioria dos portugueses pelas inúmeras novelas onde entrou.

Nascido em Ponta Delgada a 29 de dezembro de 1944, João Luís Duarte Ferreira (nome verdadeiro) fez parte do elenco fixo do Teatro Nacional D. Maria II e ficou conhecido em séries e telenovelas como “A Banqueira do Povo”, “Tudo ao Molho e Fé em Deus”, “Os Lobos”, “Clube dos Campeões”, “A Loja do Camilo”, “O Processo dos Távoras”, “Mundo Meu”, “Morangos com Açúcar”, “Floribella”, “Pai à Força” ou “Mulheres”.

Igor Sampaio deu entrada no Hospital de São José, em Lisboa, em coma. “Ele estava a decorar texto, preocupadíssimo, porque ia estrear uma peça na Comuna daí a uns tempos. Soube disso pelo sobrinho. Estava a ensaiar em casa, a tentar decorar texto, para que quando começassem os ensaios já dominasse o texto. Quem o encontrou foi o sobrinho. Ele estava a tentar decorar texto e, de repente, desfaleceu“, contou Joel Branco à revista TV7 Dias.