Morreu vítima de doença súbita Neno, informou o Vitória Sport Clube

Adelino Augusto Graça Barbosa Barros, com 59 anos, faleceu na noite desta quinta-feira, na sua residência, na freguesia de Polvoreira, em Guimarães.

Neno, depois de se afastar dos relvados, continuou com ligação ao mundo do futebol, fazia parte da estrutura do Vitória.

Comunicado do Vitória Sport Clube:

É com profunda tristeza e coletivo sentimento de enorme pesar que o Vitória Sport Clube informa sobre o falecimento de Neno, histórica figura do clube e da cidade, que nos deixou na noite desta quinta-feira, aos 59 anos.

Antigo guarda-redes, o internacional português representou o Vitória em três momentos da sua carreira, integrando o grupo que conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira em 1988. Foi também no Vitória que concluiu um longo e bonito percurso enquanto futebolista, mantendo-se ligado ao clube em variadas funções, que foram desde os relvados até à representação institucional.

Carismático, afável e sempre disponível, Neno não foi apenas uma figura do Vitória, mas um ícone da cidade, conhecido de todos e que para todos tinha um gesto amigo e um sorriso verdadeiro.

A morte de Neno representa uma enorme perda coletiva, mas em especial para a sua família e amigos, a quem o Vitória manifesta as suas mais sentidas condolências.

Nesta hora que é de luto, cumpre recordar e honrar o nosso Adelino Barros. O Vitória prestará no momento próprio mais informações sobre as cerimónias fúnebres.