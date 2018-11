Faleceu aos 95 anos Joaquim Baptista da Conceição Manita, um dos nomes que nunca serão esquecidos da história do Futebol Clube de Famalicão.

Manita, como era conhecido do público, foi o jogador mais velho do Famalicão e integrou a primeira equipa deste clube no campeonato nacional da 1ª liga de futebol ( época 1946/ 1947 ).

O funeral está marcado para a manhã deste domingo, pelas 09h00, na igreja paroquial de Santo António, na freguesia de S.Tiago de Antas.