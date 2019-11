Esaurindo Simon Castro, jovem de 18 anos, da região de Aveiro, não resistiu aos ferimentos do acidente onde esteve envolvido em Famalicão, acabando por falecer.

Ele era um dos dois jovens que ficou com ferimentos graves, na sequência do despiste registado na manhã do último domingo, e que deixou a viatura com um elevado grau de destruição, na A3, em Vila Nova de Famalicão.

O colega, que o acompanhava na viatura, ainda se encontra internado em estado grave com prognóstico muito reservado.

A vítima mortal é sepultada esta sexta-feira, em Esmoriz, no concelho de Ovar, Aveiro.