O homem com 60 anos, atropelado esta noite numa passadeira, na freguesia de Calendário, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer.

A situação aconteceu cerca das 20h15, na Rua de São Julião, nas proximidades da casa do F.C.Porto, e para o local foram chamados os Bombeiros Voluntários Famalicenses que, momentos depois, pediram o auxílio da equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Local onde a vítima foi atropelada

O óbito foi declaro no local e o cadáver vai ser encaminhado para a morgue de Famalicão.

A condutora que atropelou a vítima também foi transportada para o hospital por estar em “estado de choque”. O homem morava a poucos metros do local onde acabou por perder a vida.

A GNR tomou conta da ocorrência.