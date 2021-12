Morreu cantor dos Il Divo aos 53 anos

A Associação Ecos Culturais do Louro já fechou o cartaz para a edição do Laurus Nobilis Music Fest, que decorrerá de 21 a 23 de Julho de 2022.

A sexta edição deste festival tem como grande destaque a presença dos norte-americanos MANOWAR, que atuam no primeiro dia juntamente com as bandas nacionais Vella, Jardim Letal, Medo e Via Sacra e os franceses DarkTribe.

No dia 22 serão cabeça de cartaz os suecos At The Gates, acompanhados de várias bandas internacionais, como os israelitas Orphaned Land, os polacos Hate e os espanhóis Counteractt.

Ainda para o dia 22 há também uma forte aposta em nomes nacionais, como Moonshade, Grindead, Sonneillon BM e Beyond Strength, sendo esta última um tributo a Pantera.

O dia 23 tem também um leque de bandas internacionais, com destaque para os italianos Lacuna Coil; mas atuam também os polacos Decapitated, os franceses Benighted, os belgas Human Vivissection e de Espanha chegam os madrilenos Eternal Psycho. Ao nível nacional, este dia contará com Basalto, Durrhast (tributo a Rammstein) e também Downfall of Mankind, uma presença de peso a voltar aos palcos nacionais, após várias digressões pela Europa.

Os passes gerais e diários estão disponíveis em www.laurusnobilis.pt e noutros lugares habituais.

O passe geral continuará ao valor promocional de 84€; o passe diário para o dia 21, com MANOWAR, tem o valor de 55€ e para os restantes dias custa 40€.

O campismo gratuito está assegurado pela organização, mediante a apresentação do ingresso do evento, seja passe geral ou diário. Existirá ainda uma área destinada ao caravanismo, com as devidas condições.

Brevemente, a organização disponibilizará mais informação sobre o Pack FAN, Passes VIP, acesso 1ª linha para o dia 21 e estadias especiais em bungalows.