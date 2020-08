Faleceu a mãe do Monsenhor Manuel Joaquim, pároco de Ribeirão.

A mulher, com 98 anos de idade, estava internada na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave. As últimas informações davam conta de que o seu estado de saúde estava a evoluir favoravelmente.

O falecimento aconteceu esta sexta-feira, dias depois de ter testado positivo ao novo coronavírus.