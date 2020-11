Mogege: Alunos da Esc. Boca do Monte que não estão infetados voltam às aulas depois de casos Covid-19

O regresso às aulas na Escola Básica Boca do Monte, na freguesia de Mogege, acontece já esta segunda-feira.

Recordamos que, no início do mês, os alunos foram enviados para casa depois de terem sido detetados casos de Covid-19.

Os estudantes que não se encontram infetados poderão, no início desta semana, regressar àquele estabelecimento de ensino para retomarem as aulas. Os restantes, que permanecem isolados e a recuperar da infeção, irão ser contactados para o agendamento das aulas via internet.

Como medida preventiva a escola decidiu que, ao longo da próxima semana, será feita a medição da febre a todos os jovens.