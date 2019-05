Missa solene e distribuição do Pão de Santo António na Praça D. Maria II

A missa solene em honra de Santo António e a distribuição do Pão Bento, momentos das Festas Antoninas, que decorrem no dia 13 de junho, vão realizar-se na Praça D. Maria II, em espaço aberto, amplo e com maior acessibilidade para todos.

Na Praça D. Maria II haverá lugar para todos, sendo que será criado um espaço para pessoas com mobilidade reduzida.

Esta é uma das principais novidades do programa das Antoninas que arrancam a 7 de junho, com um programa intenso com cerca de meia centena de iniciativas, entre costumes seculares e novidades contemporâneas.

São sete dias de festa marcados por inúmeras propostas culturais e desportivas que vão de encontro às várias gerações de famalicenses e aos muitos milhares de pessoas que visitam a cidade.