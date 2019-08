Mishlawi, Dillaz e Isabel Silva no Famalicão Youth Fest

Sexo, drogas, alimentação saudável, álcool e bullying são temas a discutir no Famalicão Youth Fest, que decorre nos dias 20 e 21 de setembro. O evento, promovido pela Câmara Municipal, conta com mais de uma dezena de atividades de entrada livre, incluindo os concertos de Mishlawi e Dillaz.

O festival, que decorre na Casa da Juventude, arranca no dia 20, pelas 10 horas, com uma palestra sobre Educação Sexual a cargo da sexóloga, terapeuta familiar e psicóloga clínica Marta Crawford. À mesma hora, a apresentadora da TVI Isabel Silva, autora dos livros “A comida que me faz brilhar” e “O meu plano do bem”, vem a Famalicão falar sobre emagrecimento e exercício físico. Segue-se o show cooking “Finger Food”, pelos alunos do curso de Restauração da Escola Secundária D. Sancho I.

A tarde de sexta-feira contempla dois workshops: um pelo Gabinete de Avaliação e Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências do município (GAICAD) sobre substâncias psicoativas e prevenção das dependências e outro sobre jogos online, redes sociais, bullying e cyberbullying, pelo Centro Nacional de Cibersegurança.

Ainda no primeiro dia do Famalicão Youth Fest há uma sessão sobre as consequências do consumo precoce e abusivo de álcool dinamizada pelos alunos do curso de Restauração e Bar da Escola Secundária Camilo Castelo Branco. O dia encerra com o concerto, às 21h30, do luso-americano Mishlawi.

O segundo dia arranca com a emissão de um programa de rádio em direto, com uma conversa com a apresentadora da SIC Radical Rita Camarneiro. Um workshop de Dança, Hip Hop, Soul, Locking, Popping e Wacking com o bailarino Vitor Fontes, vencedor da primeira edição de Red Bull Dance Your Style, e uma Street Battle com o grupo famalicense Groove Spot, preenchem a tarde deste dia que termina, às 21h30, com o concerto de um dos maiores nomes do rap nacional – Dillaz.

Mais informações em www.juventudefamalicao.org/ .