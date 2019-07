Ministro do Planeamento considera Portugal preparado para a nova revolução industrial

O Ministro do Planeamento, Nelson Souza, abriu, esta segunda-feira, a 16.ª conferência Internacional da Inovação, organizada pela COTEC Portugal – Associação Empresarial, entidade presidida pela famalicense Isabel Furtado.

Centenas de empresários e profissionais ligados à indústria estão na Casa das Artes, para ouvirem prestigiados gestores e investigadores a falar dos desafios da indústria 4.0.

Na abertura da conferência, o Ministro do Planeamento disse que Portugal está melhor preparado para esta nova revolução industrial do que esteve nas outras eras industriais. Por isso, almeja um futuro promissor para a indústria portuguesa. «Dispomos de melhores empresas, instituições de suporte mais capazes, de bases de conhecimento mais consolidadas. Contamos com uma base de recursos humanos muito mais qualificada e estamos sensibilizados há muito mais tempo para esta questão». O governante acredita que, mesmo assim, o esforço é enorme e os caminhos complexos, pelo que a ação tem de ser concertada.

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão apelou também a um clima de compromisso entre as empresas e a sociedade civil e entre os poderes públicos e as empresas.

Paulo Cunha acrescentou que o desafio da digitalização e da robótica só se vence com formação profissional de todos os envolvidos na indústria. Considera que é este o caminho para o sucesso empresarial.

«À semelhança do que fomos no passado queremos continuar a ser no futuro: um concelho e um território de gente competente, de gente qualificada, de gente que sabe o que quer e que quer continuar a contribuir para o engrandecimento de Portugal», apontou.